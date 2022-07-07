Десять кандидатов на место Бориса Джонсона. Что о них известно и чего ждать Украине

В британских СМИ нет единого мнения о том, кто же займет кресло премьера

Главными претендентами на должность премьера Британии являются Бен Уоллес, Лиз Трасс и Риши Сунак. Фото: коллаж "Сегодня"

Борис Джонсон официально объявил о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Сайт "Сегодня" выяснил, какие кандидаты претендуют на кресло главы правительства, как они относятся к Украине и чего ждать нашей стране от нового руководителя Кабинета министров.

Отставка Джонсона

В четверг, 7 июля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально объявил о своей отставке с должности главы правительства и лидера Консервативной партии. Глава правительства покидает кресло из-за потери доверия среди министров и чиновников. Подробнее о скандале, послужившим поводом для отставки Джонсона уже сообщал сайт "Сегодня".

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В своем обращении он отметил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет избран новый. Выбирать нового лидера должны приступить незамедлительно. Британские СМИ уже начали выдвигать предположения о том, кто же имеет шансы занять кресло Джонсона.

Борис Джонсон больше не премьер-министр. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

10 возможных кандидатов на место британского премьера

Риши Сунак Пенни Мордонт Бен Уоллес Лиз Трасс Надхим Захави Стив Бейкер Суэлла Брейверман Доминик Рааб Саджид Джавид Джереми Хант

Что известно о политиках и их отношению к Украине

Риши Сунак – родился 12 мая 1980 году в Гэмпшире. Он окончил Оксфордский университет, где изучал философию, политику и экономику, а также получил степень магистра делового администрирования в Стэнфордском университете (США). С мая 2015 года Сунак является членом Палаты общин британского парламента от округа Ричмонд (Северный Йоркшир). В 2019-2020 гг. Сунак был главным секретарем казначейства. 13 февраля 2020 г. он был назначен на должность канцлера Казначейства (соответствует должности министра финансов). Член Консервативной партии.

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Bloomberg считает его главным фаворитом. Участвовал в вечеринке Джонсона во время карантина, ставшей поводом для объявления вотума недоверия Джонсону месяц назад. Будучи канцлером Казначейства Сунак подчеркивал, что "военная помощь нужна Украине для защиты".

Риши Сунак подчеркивал, что "военная помощь нужна Украине для защиты". Фото: gov.uk

Пенни Мордонт – родилась 4 марта 1973 года. Британский политический и государственный деятель. Младший министр по торговой политике Великобритании с 15 сентября 2021 года. В прошлом – первая женщина – министр обороны Великобритании (с 1 мая по 24 июля 2019 года). Мордонт поддерживала Украину и считала необходим предоставить ВСУ британских специалистов для обучения по использованию военной техники.

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Бен Уоллес – родился 15 мая 1970 года в Фарнборо. Британский политический и государственный деятель. Министр обороны Великобритании с 2019 года. В период с 2016 по 2019 год занимал пост младшего министра безопасности. Член Консервативной партии Великобритании, с 2010 года был депутатом Палаты общин. Многие называют его главным претендентом на пост премьер-министра Великобритании.

Уоллес вместе с Джонсоном проводил переговоры с лидерами военной отрасли Великобритании об активизации поставок оружия для Украины. В частности, о производстве большего количества 155-мм снарядов и противотанкового оружия NLAW. 23 июня Уоллес заявил, что Великобритания, Евросоюз и США не были готовы к тем угрозам, с которыми они столкнулись, и уже во многом израсходовали свои запасы. По его словам, западная техника, поставляемая Украине, хорошо проявляет себя на передовой, но пути снабжения не налажены.

Бен Уоллес вместе с Джонсоном проводил переговоры с лидерами военной отрасли Великобритании о активизации поставок оружия для Украины. Фото: Getty Images

Лиз Трасс – родилась 26 июля 1975 года в Оксфорде. Британский политик, министр внешней торговли (2019 – 2021 гг.). 15 сентября 2021 года назначена министром иностранных дел. Выступает с резкой критикой России. Регулярно призывает союзников продолжить поддержку Украины тяжелым вооружением. Поклонница Маргарет Тэтчер.

Лиз Трасс регулярно призывает союзников продолжить поддержку Украины тяжелым вооружением. Фото: Reuters

Надхим Захави – родился 2 июня 1967 года в Багдаде. Британский политик иракского происхождения, этнический курд. Министр образования (2021 – 2022 гг.), назначен канцлером Казначейства после отставки Риши Сунака. Будучи главой Минздрава успешно провел кампанию вакцинации против коронавируса.

Надхим Захави, будучи главой Минздрава, успешно провел кампанию вакцинации против коронавируса. Фото: РА

Стив Бейкер – родился 6 июня 1971 года. Британский политик, бывший инженер Королевских ВВС, член Консервативной партии.

Стив Бейкер / Фото: Wikipedia

Суэлла Брейверман – родилась 3 апреля 1980 года в Лондоне. Британский юрист и политик. 13 февраля 2020 года назначена во втором кабинете Джонсона на должности генерального атторнея Англии и Уэльса и генерального юрисконсульта по Северной Ирландии.

Суэлла Брейверман / Фото: Wikipedia

Доминик Рааб – родился 25 февраля 1974 года в Бакингемшире. Британский политик, член Консервативной партии. Заместитель премьер-министра, министр юстиции и лорд-канцлер Великобритании с 2021 года. Министр по выходу Великобритании из Европейского союза (июль – ноябрь 2018 года). Министр иностранных дел Великобритании и первый министр с 24 июля 2019 по 15 сентября 2021 года в первом и втором кабинетах Бориса Джонсона.

Доминик Рааб осудил вторжение России в Украину и заявил, что российские военные преступники должны предстать перед судом. Заместитель Джонсона утверждал, что Запад должен продемонстрировать "стратегическую выносливость", чтобы обеспечить поражение России.

"Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать украинцев, я знаю, что наши партнеры делают то же самое для укрепления их сопротивления", – говорил Рааб.

Доминик Рааб осудил вторжение России в Украину и заявил, что российские военные преступники должны предстать перед судом. Фото: aa.com.tr

Саджид Джавид – родился 5 декабря 1969 года в Рочдейле, Британский предприниматель и политик, министр здравоохранения и социального обеспечения (2021 – 2022 гг.). В 2014 – 2016 годах входил в первый и второй кабинеты Кэмерона, в 2016 – 2018 годах занимал должность министра по делам общин и местного самоуправления в первом и втором кабинетах Терезы Мэй, министр внутренних дел Великобритании (с 2018 по 2019). Канцлер казначейства в первом и втором кабинетах Бориса Джонсона (2019 – 2020 гг.).

Саджид Джавид. Фото: РА

Джереми Хант – родился 1 ноября 1966 года в Лондоне. Британский политик, член Консервативной партии, министр иностранных дел Великобритании (2018 – 2019 гг.). Министр здравоохранения в первом и втором кабинете Дэвида Кэмерона, а также в первом и втором кабинетах Терезы Мэй.

Джереми Хант. Фото: Global Look Press

У кого выше рейтинг

Согласно опросу YouGov, проведенному 7 июля, наиболее перспективным потенциальным кандидатом на пост лидера Консервативной партии и нового премьер-министра королевства является министр обороны Великобритании Бен Уоллес. В его пользу высказались 13% респондентов из Консервативной партии.

Второе место по итогам опроса заняла младший министр по торговой политике Пенни Мордонт, набрав 12% голосов.

Тройку закрывает бывший глава Минфина Риши Сунак – один из министров, ушедших в отставку в последние дни. Его считают наиболее сильным кандидатом 10% опрошенных.

Респонденты также считают, что лидером тори могут стать:

глава МИД Лиз Трасс (8%);

бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Майкл Гоув (7%);

заместитель Джонсона Доминик Рааб (7%);

председатель специального комитета по иностранным делам Том Тугендхат (6%);

бывший глава МИД Джереми Хант (5%);

глава Минфина Надхим Захави (5%);

бывший глава Минздрава Саджид Джавид (4%);

глава МВД Прити Пател (3%);

глава Минздрава Стивен Барклай (1%).

12% респондентов считают, что никто из вышеперечисленных не сможет занять пост лидера партии, и 9% затрудняются ответить. В опросе приняли участие 716 членов Консервативной партии.

В то же время телеканал Sky News отмечает, что наиболее вероятными кандидатами являются Мордонт и Сунак. По оценкам телеканала, шансы обоих политиков составляют 9/2. За ними идут Уоллес с шансами 6/1, Трасс и Джавид с шансами 8/1.

Чего ждать Украине после отставки Джонсона

Экс-заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера уверен, что отставка Джонсона не отразится негативно на отношениях с Украиной.

"Преемник Джонсона также будет пробританским, проукраинским и антироссийским. На поддержке Украины это не отразится никак. Позиция властной Консервативной партии (и даже большинства лейбористов – официальной парламентской оппозиции) в этом отношении непоколебима", – написал Магера в своем Facebook.

Политолог Игорь Петренко также считает, что глобальных изменений в худшую сторону в отношениях с Украиной не произойдет, но не исключает, что помощь Великобритании может слегка замедлиться.

"Поддержка нашей страны обусловлена не только личностью самого Джонсона. Это целенаправленная политика Великобритании. Для нас принципиально ничего не изменится. Да, новый глава правительства, возможно, начнет чуть меньше уделять внимание Украине, пока будет нарабатывать себе авторитет в глазах своих граждан, однако Украина все же очень важна для Великобритании в ее долгоиграющем плане возвращения своего мирового могущества и лидерских позиций в Европе", – сказал "Сегодня" Петренко.

Игорь Петренко: "Джонсон – большой друг Украины, это факт". Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "настоящим другом Украины".

Он уверен, что политика Великобритании в отношении Украины не изменится в ближайшее время, несмотря на отставку Джонсона.