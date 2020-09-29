Война фейков. Сколько раз Армения и Азербайджан обвинили друг друга в дезинформации

Армения и Азербайджан 10 раз опровергали фейки и дезинформацию о потерях

Параллельно с обострением вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе на новый уровень вышла не менее давняя война пропаганды между Азербайджаном и Арменией.

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Нынешние методы дезинформации оказались "миксом" прежних способов подачи фейков с более усовершенствованными.

С чего начался обмен "дезой" и как вырастали цифры "жертв" и потерь – разбирались журналисты "Сегодня".

Воскресенье

Обострение вооруженного конфликта началось в воскресенье, 27 сентября. Вместе с этим появилась и первая "деза".

В открытом доступе появилось видео якобы авторства минобороны Азербайджана о том, что жители покидают город Мартакерт (Нагорный Карабах – Авт.).

Распространяется в армянском сегменте интернета документ, в котором идет речь о том, что население Карабаха по требованию Минобороны должно готовиться к экстренной эвакуации.

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В Армении оперативно отреагировали на информацию, назвав ее неправдивой, и привели свои аргументы.

"Был опубликован видеоролик о том, как жители якобы покидают Мартакерт. Это монтаж материала совершенно другого инцидента 2015−2016 годов. Не было опубликовано ни одной видеозаписи армянских позиций или подбитой военной техники. Армянская сторона же предоставила реальные видеоматериалы уничтоженной живой силы, подбитой техники и транспортных средств противника", – заявил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

За этим последовало опровержение от посла Азербайджана в РФ.

Он заявил, что армия Азербайджана не нуждается в наемниках, а сообщения об их наличии – фейк.

В воскресенье громкие фейки на этом закончились, но уже с понедельника их число начало расти.

Понедельник

В начеле недели сразу обе стороны обвинили друг друга в том, что противник привлек в свои ряды наемников из Сирии. Спустя несколько часов после того, как новость растиражировалась, обе стороны с таким же успехом начали опровергать наличие в своих рядах сирийских боевиков.

Представители посольства Армении в России заявили, что Турция помогла перебросить около 4 тыс. боевиков из Сирии и теперь эти наемники воюют на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Видео: WarGonzo/Telegram

Уже спустя несколько часов представитель министерства обороны Азербайджана опровергли информацию.

В Минобороны Азербайджана заявили, что, на самом деле не они, а армянская армия задействовала сирийских боевиков.

"Согласно полученной разведывательной информации, среди потерь противника много наемников армянского происхождения из Сирии и разных стран Ближнего Востока. Но поскольку они не зарегистрированы в Армении официально, враг легко скрывает эти потери", – заявили в пресс-службе министерства обороны Армении.

Вторник

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Во вторник, 29 сентября появилась информация, содержащая еще больший резонанс и общественную значимость.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении на своей странице в соцсети сообщила, что армянские военные уничтожили 80 танков, 82 единицы автотранспорта, один самолет, 4 вертолета и 49 беспилотников армии противника.

Свою информацию армянские военные дополнили фотографией с места падения самолета и видеозаписью уничтожения вертолета.

Видео: Минобороны Армении

Официальный ответ Азербайджана не заставил себя ждать и появился практически сразу после данных об успехах армянской армии.

"Распространенная армянской стороной информация о сбитом самолете ВВС Азербайджана является ложной и носит дезинформационный характер.

Распространяемая армянскими СМИ информация о якобы сбитом истребителем F-16 самолета Су-25, принадлежащего армянской армии, является ложной и является еще одной фантазией армянской военной пропагандистской машины.", – заявил глава пресс-службы Минобороны Вагиф Дяргахлы.

К этому он добавил, что весь авиационный транспорт азербайджанской армии находится на месте и в исправном состоянии. Кроме того, военные Азербайджана добавили, что во вторник не задействовали вертолеты.

Следующей информацией, где речь шла о колоссальных потерях, были сведения от азербайджанских военных о том, что ними в Нагорном Карабахе был уничтожен целый мотострелковый полк.

В свою очередь, армянские военные заявили, что в Азербайджане практически не владеют достоверной информацией и уточнили, что полк "Мартуни" не уничтожен.

Напомним, сегодня уже третий день как в Нагорном Карабахе продолжаются бои между армиями Армении и Азербайджана. При этом обе стороны несут серьезные потери, обвиняя друг друга в агрессии и эскалации давнего конфликта.

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Также сообщалось, что под удар тяжелых орудий попали мирные жители Карабаха – снаряды, выпущенные из "Градов" падали невдалеке от местных школ и дестких садиков, из беспилотника был обстрелян гражданский автобус.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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