Десятки тысяч протестующих собрались в центре Минска и осадили резиденцию Лукашенко

В Минске днем в воскресенье, 13 сентября, несмотря на все попытки ОМОНа, "титушек" и "тихарей" пресечь очередной марш протеста противников президента Александра Лукашенко, десятки тысяч людей вновь собрались в районе парка Победы и стелы "Минск — город-герой", сообщает ТАСС.

Реклама

Участники акции стекаются сюда несколькими колоннами из разных районов города, где подразделения милиции, ОМОНа и внутренних войск еще несколько часов назад пытались проводить превентивные задержания.

Вся проезжая часть проспекта Победителей возле стелы оказалась заполненной людьми. Далее по проспекту расположена резиденций президента страны Александра Лукашенко, у которой уже несколько последних воскресных дней проходили массовые манифестации.

В районе парка Победы находятся усиленные подразделения ОМОНа, но явных задержаний и стычек пока не происходит.

Реклама

В тренде В США растет количество жертв пожаров

Часть протестующих двинулась на Дрозды — историческую местность в центральном районе Минска, где расположена резиденция Александра Лукашенко.

В то же время стало известно, что активистов от Дроздов попытались увести к стеле, оппозиционные СМИ назвали это провокацией.

Напомним, днем ранее, 12 сентября, в Минске ОМОН и "зеленые человечки" разогнали "Женский марш".

Реклама

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама