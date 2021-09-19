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Дети во всем мире массово заражаются неизвестным респираторным вирусом

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
19 сентября, 08:32
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В результате заражения новым вирусом были переполнены отделения интенсивной терапии
Переполнены отделения интенсивной терапии
Переполнены отделения интенсивной терапии / Фото: Коллаж: Сегодня

Дети во всем мире заражаются малоизвестным респираторным вирусом. Из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против нового вируса.

Об этом сообщает BBC.

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Как рассказал, глава отделения детских инфекционных заболеваний в одной из больниц Нью-Йорка в США Рабиа Ага, в результате заражения новым вирусом были переполнены отделения интенсивной терапии.

"Это нас удивило. Мы знали, что на это стоит обратить внимание, но не думали, что больных будет так много", - рассказал врач из Университетской клиники Цюриха в Швейцарии Кристоф Бергер.

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Раньше врачи считали RSV сезонным вирусом, который появлялся зимой, но в последние несколько месяцев в Северном полушарии наблюдается неожиданный рост количества заболевших.

Специалисты отмечают, что всплеск заболеваемости RSV среди младенцев и детей произошел после того, как коронавирусные меры были ослаблены.

Индию атаковал смертельный вирус

Сообщали, что в Индии по меньшей мере у 11 человек выявили симптомы смертельно опасного вируса Нипах в штате Керала. Накануне сообщалось о двух зараженных и смерти от этого вируса 12-летнего ребенка.

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Инфекция провоцирует тяжелые респираторные болезни и воспаление мозга. ВОЗ называет Нипах одним из самых опасных вирусов – от него нет лекарства и вакцины, а уровень летальности от 40 до 75%.

Индийское правительство срочно направило в штат бригаду специалистов из Национального центра по контролю за заболеваниями. Они должны отследить, с кем контактировали больные и поместить таких людей под карантин.

Ранее мы писали:

  • Всемирная организация здравоохранения и правительство Гвинеи официально подтвердили первый случай смерти от редкого, но очень заразного вируса Марбурга, похожего на вирус лихорадки Эбола. Ученые выяснили, что этот вирус убил человека за одну неделю.
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