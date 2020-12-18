У новорожденных обнаружили антитела к коронавирусу – исследование

Женщины, которые заразились коронавирусной инфекцией во время беременности, рождают детей с антителами к COVID-19.
Об этом, как пишет The Guardian, утверждают азиатские ученые.
Научные сотрудники Сингапурской сети акушерства и гинекологии утверждают, что в рамках исследования от заразившихся матерей на свет появились пятеро детей – у всех из них были обнаружены антитела.
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При этом этот показатель варьировался и был выше у тех детей, чьи матери инфицировались ближе к моменту родов.
Также отмечается, что у всех 16 женщин, которые принимали участие в исследовании, болезнь протекала в легкой форме.
Для дальнейшего анализа на предмет того, будет ли у их детей снижаться количество антител по мере взросления, необходимо дальнейшее наблюдение.
Напомним, что как правило у детей коронавирусная болезнь протекает легче, чем у взрослых. Однако недавно американские ученые описали несколько опасных симптомов, которые могут быть вызваны этой инфекцией.
А вот украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская назвала детей с бессимптомным течением COVID-19 "двигателем эпидемии", поскольку они могут заражать окружающих.
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