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У новорожденных обнаружили антитела к коронавирусу – исследование

18 декабря, 13:42

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Чем ближе к родам мама заразилась вирусом, тем больше антител будет у ее ребенка

Женщины, которые заразились коронавирусной инфекцией во время беременности, рождают детей с антителами к COVID-19.

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Об этом, как пишет The Guardian, утверждают азиатские ученые.

Научные сотрудники Сингапурской сети акушерства и гинекологии утверждают, что в рамках исследования от заразившихся матерей на свет появились пятеро детей – у всех из них были обнаружены антитела.

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При этом этот показатель варьировался и был выше у тех детей, чьи матери инфицировались ближе к моменту родов.

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Также отмечается, что у всех 16 женщин, которые принимали участие в исследовании, болезнь протекала в легкой форме.

Для дальнейшего анализа на предмет того, будет ли у их детей снижаться количество антител по мере взросления, необходимо дальнейшее наблюдение.

Напомним, что как правило у детей коронавирусная болезнь протекает легче, чем у взрослых. Однако недавно американские ученые описали несколько опасных симптомов, которые могут быть вызваны этой инфекцией.

Видео: Сегодня

А вот украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская назвала детей с бессимптомным течением COVID-19 "двигателем эпидемии", поскольку они могут заражать окружающих.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Сингапур новорожденные коронавирус COVID-19
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