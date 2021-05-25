Девушка Протасевича нашлась в "зверском" изоляторе в Минске

София Сапега / Фото: Reuters
Девушка белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича София Сапега, задержанная вместе с ним накануне в Минске, находится в печально известном минском изоляторе "Окрестино", заявила ее мать Анна Дудич.
Об этом сообщает BBC.
По словам Дудич, Сапега возвращалась в Вильнюс из Афин, где отдыхала вместе с Протасевичем. После задержания она успела написать своей матери в мессенджере WhatsApp только одно слово – "мама".
Читайте также: Синяки под глазами, сжатые пальцы: появилось пугающее видео с Протасевичем
"Она не успела продолжить. Больше я с ней не связывалась. В настоящий момент она находится в ИВС Окрестино, мы ее сегодня нашли, наняли адвоката", – говорит Дудич.
Однако в чем обвиняют 23-летнюю россиянку, неизвестно. Хотя Дудич утверждает, что уже общалась с консулом РФ.
В тренде"Мне грозит смертная казнь": пассажиры самолета рассказали, как задерживали Протасевича (фото)
Сама женщина надеется на помощь России в освобождении своей дочери.
Стоит отметить, что именно в "Окрестино" доставляли многих участников акций протеста против режима Александра Лукашенко в прошлом году. В ИВС их пытали нечеловеческими условиями содержания, жаждой и избивали.
Напомним, что 23 мая белорусские власти принудительно посадили в Минске авиалайнер Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс, заявив об угрозе теракта на борту самолета. Якобы от группировки ХАМАС поступила угроза взрыва, но палестинские боевики отрицают свою причастность.
В ответ на случившееся Совет ЕС уже закрыл воздушное пространство стран-членов сообщества для белорусских авиакомпаний, а Великобритания ввела санкции в отношении 99 физических и юрлиц, причастных к произошедшему.
Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске