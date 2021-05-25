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Девушку Протасевича арестовали в Беларуси на два месяца

25 мая, 18:57

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Софию Сапегу уже допросили – ее адвокат рассказал о местонахождении и временной мере пресечения девушки

София Сапега

София Сапега / Фото: Reuters

Задержанная в Минске девушка белорусского журналиста и оппозиционного активиста Романа Протасевича София Сапега помещена под стражу на два месяца. Ранее она была задержана на 72 часа.

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Об этом сообщает РБК.

25 мая адвокат россиянки Александр Филанович заявил, что на данный момент девушке предъявлено подозрение в совершении уголовного преступления.

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В чем именно ее обвиняют, Филанович не сказал из-за подписки о неразглашении, однако раньше стало известно, что ее подозревают в "совершении преступлений в августе-сентябре 2020 года".

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По словам ее родителей, девушка находилась в Беларуси в августе, но покинула страну 11-12 августа.

Сейчас София Сапега находится в СИЗО КГБ.

Напомним, что 23 мая белорусские власти под предлогом угрозы теракта на борту принудительно посадили в Минске авиалайнер Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс, на котором летели Протасевич и Сапега. В ответ на это многие страны и авиакомпании отказались летать через воздушное пространство Беларуси.

Больше о Софии Сапеге читайте в материале "Через неделю собиралась защищать диплом в Вильнюсе. Что известно о девушке Протасевича, задержанной в Минске".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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