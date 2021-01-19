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Деятельность ВОЗ по COVID-19 раскритиковала ею же созданная комиссия

19 января, 02:27

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Досталось от экспертов и Китаю

Эксперты независимой комиссии, созданной Всемирной организацией здравоохранения для оценки мер по борьбе с пандемией, обвинили ВОЗ и правительство Китая в медленном реагирование на распространение коронавируса на начальном этапе.

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Об этом говорится в отчете комиссии, сообщает DW.

Эксперты считают, что быстрому распространению эпидемии по всему миру способствовало то, что ее частично скрывали в первые дни, после выявления вируса в Ухани, хотя у Китая, по их мнению, были возможности быстро отреагировать на "ранние сигналы".

В комиссии также раскритиковали ВОЗ за промедление – заседание комитета по чрезвычайным ситуациям было созвано лишь 22 января 2020 года, а чрезвычайную ситуацию и высокий уровень опасности организация объявила еще через неделю. Эксперты недоумевают, почему эти два шага не были сделаны ранее.

Согласно отчету, из-за недостатков глобальной системы предупреждения о пандемии Всемирная организация здравоохранения не имела достаточно возможностей для выполнения своих функций.

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Независимая комиссия была создана ВОЗ в июле прошлого года для анализа усилий мирового сообщества в борьбе с пандемией коронавируса.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что справедливое распределение вакцин против коронавируса находится под "серьезной угрозой", что может привести к катастрофическому провалу.

Мы также сообщали, что комитет ВОЗ выступил против вакцинационных паспортов и введения обязательной вакцинации как условия международных поездок.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай ВОЗ коронавирус пандемия
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