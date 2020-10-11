"Диалог в тюремной камере не ведется": Тихановская о визите Лукашенко в СИЗО

Президент Беларуси Александр Лукашенко встречался с оппозиционерами в СИЗО для того, чтобы попытаться ослабить протестные настроения в стране, потому что реальный диалог об урегулировании ситуации в стране в такой обстановке вести нельзя.

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Об этом написала в своем Telegram-канале лидер оппозиции Светлана Тихановская.

По ее словам, этой встречей белорусский лидер признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками.

"И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно. Диалог в тюремной камере не ведется. Он говорит о конституционной реформе, но делает это, только чтобы ослабить наш протест. Мы продолжим жестко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов… Режим понял, что с белорусами нужно разговаривать, поэтому Лукашенко поехал вчера в СИЗО КГБ. Он уверен, что, сымитировав диалог, можно убить протест. Но белорусами нельзя манипулировать, с белорусами нельзя торговаться, белорусов невозможно расколоть", – сказала Тихановская.

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Как сообщали новости "Сегодня", Александр Лукашенко в субботу, 10 октября, посетил СИЗО КГБ, где находятся некоторые из политзаключенных, но в то же время решил не разглашать результаты встречи.

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В свою очередь самой Тихановской дали возможность поговорить с мужем, который удерживается в тюрьме. Они четыре месяца не общались. В свою очередь ее супруг считает, что оппозиционерам, находящимся на свободе, надо было бы вести себя жестче.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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