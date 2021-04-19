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Диас-Канель вместо Кастро: Компартия Кубы назначила нового главу

19 апреля, 20:42

Денис Беспалов Денис Беспалов

Диас-Канель Бермудес сменил Рауля Кастро на посту главы Компартии Кубы

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес стал первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы (КПК). На этом месте он сменил Рауля Кастро, который решил сложить полномочия.

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Такое решение приняли участники VIII съезда КПК, сообщило государственное агентство Кубы Prensa Latina.

Диас-Канель Бермудес. Фото: twitter.com/InesMChapman

Диас-Канель Бермудес. Фото: twitter.com/InesMChapman

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Теперь впервые с 1959 года у руля страны будет стоять не Кастро.

При этом Рауль Кастро заявил, не примет предложение оставить его на "более высоких постах в партийной организации". И сказал, что продолжит "служить еще одним революционным борцом, готовым вносить свой скромный вклад до конца жизни".

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60-летний Мигель Диас-Канель считается преданным сторонником Фиделя и Рауля Кастро и их взглядов. Он уже пообещал, что с Раулем Кастро будут согласованы все стратегические решения будущего страны.

Напомним, Фидель Кастро правил Кубой в течение 50 лет, он отошел от государственного управления в 2008 году, передав полномочия Раулю. В 2016 году он скончался в возрасте 90 лет.

Рауль и Фидель Кастро. Фото: REUTERS/ME
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Рауль и Фидель Кастро. Фото: REUTERS/ME

Как известно, в январе текущего года США вновь внесли Кубу в список спонсоров терроризма.

Напомним, должность президента Кубы появилась в 2019 году, после того, как в стране утвердили новую Конституцию.

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