До полуночи – в отставку: оппозиция Армении поставила Пашиняну ультиматум

В Ереване третьи сутки продолжаются массовые волнения, вызванные подписанием соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Армянская оппозиция проводит акцию протеста у здания парламента в центре столицы с требованием к премьеру Николу Пашиняну до 24:00 по местному времени подать в отставку.

Реклама

Об этом сообщает информагентство ТАСС.

"Мы требуем, чтобы Пашинян до 24:00 (22:00 по Киеву. – Ред.)подал в отставку. Если нет, то соответствующее решение должен принять парламент страны. Мы будем ждать до 24:00, и если не будет отставки, то мы в после полуночи созовем пресс-конференцию и представим наши дальнейшие шаги. В любом случае, Пашинян должен уйти", — заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

В настоящее время протестующие продолжают акцию протеста у здания парламента, перекрыв часть центрального проспекта Баграмяна. Здание оцеплено силовиками.

В то же время президент Армении Армен Саркисян и католикос всех армян Гарегин II призвали поддерживать стабильность в стране.

В тренде Эрдоган подтвердил участие Турции в урегулировании в Нагорном Карабахе

Реклама

Полиция задержала 135 участников митинга, после чего 70 из них были отпущены, сообщает издание Aysor.am.

Читайте также: Мир сквозь слезы. Как армяне требовали отставки Пашиняна из-за Карабаха (фоторепортаж)

Ранее 17 политических партий Армении созвали митинг в центре Еревана с требованием отставки премьер, состоялись стычки протестующих с полицией.

Протесты в Ереване. Источник: Telegram-канал Mash

Напомним, что перемирие в Нагорном Карабахе на условиях Азербайджана в Ереване восприняли очень остро – это вызвало многочисленные антиправительственные демонстрации, участники которых устроили погром в администрации премьера и даже избили спикера парламента.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама