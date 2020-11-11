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Дочь и внук Назарабаева оказались владельцами "дома Шерлока Холмса" в Лондоне

11 ноября, 11:50

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Недвижимость на Бейкер-стрит в британской столице купила офшорная компания Дариги Назарбаевой

Дочь и внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева оказались собственниками дома по адресу, где проживал самый известный литературный сыщик Шерлок Холмс.

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Об этом сообщает The Times, ссылаясь на совместное расследование с порталом SourceMaterial.

Имя собственников элитной недвижимости указано в юридической документации, которую заполучили журналисты. В документах говорится, что все дома от 217-го до 237-го на улице Бейкер-стрит в Лондоне (в доме 221b по Артуру Конан Дойлю жил Холмс) принадлежат Farmont Baker Street Limited, которая приобрела их за 140 млн фунтов стерлингов.

Фото: Flickr

Офшорная компания зарегистрирована на Виргинских островах, а ее 90% принадлежат Дариге Назарбаевой и еще 10% – ее сыну Нурали Алиеву, миллионеру и, как утверждают некоторые источники, следующему президенту Казахстана.

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Любопытно, что в марте этого года по ходатайству британского агентства по борьбе с преступностью Лондонский суд заморозил права другой собственности Нурали Алиева – следователи заподозрили, что особняк, дом и квартира были куплены на средства, заполученные нечестным путем. Однако в апреле решение суда отменили..

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Напомним, в прошлом году другой внук Нурсултана Назарбаева, Айсултан, заявил о коррупции своей семьи в Казахстане и попросил у Великобритании предоставить ему политическое убежище. А этим летом он умер – причиной смерти 29-летнего мужчины назвали остановку сердца.

Также сообщалось, что после отставки своего отца с должности президента в прошлом году Дарига Назарбаева была назначена спикером казахстанского Сената. Больше о произошедшем смотрите в видеосюжете:

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