Дочь и внук Назарабаева оказались владельцами "дома Шерлока Холмса" в Лондоне

Дочь и внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева оказались собственниками дома по адресу, где проживал самый известный литературный сыщик Шерлок Холмс.

Реклама

Об этом сообщает The Times, ссылаясь на совместное расследование с порталом SourceMaterial.

Имя собственников элитной недвижимости указано в юридической документации, которую заполучили журналисты. В документах говорится, что все дома от 217-го до 237-го на улице Бейкер-стрит в Лондоне (в доме 221b по Артуру Конан Дойлю жил Холмс) принадлежат Farmont Baker Street Limited, которая приобрела их за 140 млн фунтов стерлингов.

Фото: Flickr

Офшорная компания зарегистрирована на Виргинских островах, а ее 90% принадлежат Дариге Назарбаевой и еще 10% – ее сыну Нурали Алиеву, миллионеру и, как утверждают некоторые источники, следующему президенту Казахстана.

В тренде В Великобритании зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 с мая

Любопытно, что в марте этого года по ходатайству британского агентства по борьбе с преступностью Лондонский суд заморозил права другой собственности Нурали Алиева – следователи заподозрили, что особняк, дом и квартира были куплены на средства, заполученные нечестным путем. Однако в апреле решение суда отменили..

Реклама

Напомним, в прошлом году другой внук Нурсултана Назарбаева, Айсултан, заявил о коррупции своей семьи в Казахстане и попросил у Великобритании предоставить ему политическое убежище. А этим летом он умер – причиной смерти 29-летнего мужчины назвали остановку сердца.

Также сообщалось, что после отставки своего отца с должности президента в прошлом году Дарига Назарбаева была назначена спикером казахстанского Сената. Больше о произошедшем смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама