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Додон потребовал завести уголовные дела на депутатов парламента Молдовы

3 ноября, 11:19

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Молдавскому президенту не понравилось, что жителей Приднестровья назвали сепаратистами

В Молдове состоялся первый тур президентских выборов, который не обошелся без скандала. Глава государства Игорь Додон потребовал от прокуратуры взяться за депутатов парламента из-за якобы препятствования жителям Приднестровья голосовать на выборах. Об этом он сказал на пресс-конференции.

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По словам действующего молдавского президента, его соперница на выборах Майя Санду и члены ее партии называли жителей Приднестровья сепаратистами.

"Мы это видели два дня назад. С такими заявлениями Майя Санду может довести ситуацию в стране до новых конфликтов, как в начале 90-х – тоже были такие "нацики", которые делали такие заявления. Вы опять хотите дестабилизации в Молдове? Я требую от прокуратуры, чтобы занялись… Если нужно – уголовное дело против тех, которые блокировали граждан Молдовы (в Приднестровье. – Ред.), которые хотели голосовать на президентских выборах, включая депутатов парламента, зампредседателя парламента. Это очень опасный прецедент", – заявил Додон.

Видео: Сегодня

Напомним, 1 ноября в Молдове состоялись президентские выборы. Майя Санду победила в первом туре. Она набрала 36,1% голосов, а действующий президент – 32,6%. Теперь ее и Додона ждет второй тур, который состоится 15 ноября. Однако выборы проходили не очень спокойно – был и слезоточивый газ, и подвоз избирателей.

Тем временем Майя Санду эксклюзивно для "Сегодня" рассказала, что выступает за хорошие отношения с Украиной.

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выборы Приднестровье Молдова Игорь Додон

Источник: Сегодня

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