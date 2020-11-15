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Додон проигрывает Санду выборы президента Молдовы – экзитпол

15 ноября, 21:07

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

За Майю Санду проголосовали более 54% избирателей

На выборах президента Молдовы нынешний президент Молдовы Игорь Додон проигрывает своей оппонентке, экс-премьеру Майе Санду.

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Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного по заказу WatchDog.md.

Согласно опросу избирателей на выходе из участков, за Санду проголосовали 54,7% опрошенных, за действующего президента пророссийской направленности Игоря Додона – 45,3%.

Согласно Кодексу о выборах, для того чтобы Центральная избирательная комиссия сочла выборы действительными и чтобы победить, кандидат должен набрать не менее 50% голосов избирателей.

Напомним, 15 ноября, в Республике Молдова начался второй тур президентских выборов. На пост главы государства во втором туре претендовали действующий президент Игорь Додон и кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS), экс-премьер Майя Санду.

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Мы также сообщали, что в первом туре выборов президента Молдовы Санду также набрала больше голосов, чем нынешний президент.

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Молдова экзитпол выборы президента Игорь Додон
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