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Долой диктатуру. На Кубе впервые за 30 лет вспыхнули антиправительственные протесты

12 июля 2021 13:35

Виктория Барановская Виктория Барановская

Местные жители требуют демократии и более решительных шагов в борьбе с коронавирусом

В Гаване люди вышли на акции протеста / Фото: новости "Сегодня"

В Гаване люди вышли на акции протеста / Фото: новости "Сегодня"

В столице Кубы Гаване прошли многотысячные акции протеста против коммунистического правительства страны и действий властей в борьбе с пандемией коронавируса. Демонстранты скандировали – "долой диктатуру" и "мы не боимся".

Об этом сообщает агентство Франс пресс.

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Участники акций требовали демократии, свободы и более решительных действий властей в борьбе с пандемией COVID-19. Например, люди требуют от властей ускорить темпы вакцинации, ведь за последние сутки в стране было зарегистрировано рекордное число заболевших.

Несмотря на то, что на прошлой неделе на Кубе была одобрена вакцина собственного производства Abdala 2, протестующие говорят, что дело не только в пандемии. Они возмущены растущим дефицитом электроэнергии и продовольствия.

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Поддержку протестующим выразил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, за что его уже раскритиковали кубинские власти.

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"США поддерживают свободу выражения и собраний на Кубе и будут осуждать любое насилия или нападение на мирных протестующих, которые осуществляют свои всеобщие права", – заявил он.

Президент Мигель Диас-Канель обвинил США и кубино-американскую мафию в подогревании обстановки на острове. А в Гаване были замечены автомобили силовых ведомств, оснащенные пулеметами. Кроме того, Диас-Канель призвал коммунистов выходить на улицы и давать отпор протестующим. По его словам, пришло время защитить революцию.

"Мы готовы отдать свою жизнь. Им нужно перешагнуть через наши трупы, если они хотят встретиться с революцией. Мы готовы ко всему и будем драться на улицах", – заявил презиидент Кубы.

Отметим, что антиправительственные демонстрации – большая редкость для Кубы. Последние подобные акции состоялись почти 30 лет назад.

Ранее мы сообщали, что президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес стал первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы (КПК). На этом посту он сменил Рауля Кастро, который решил сложить полномочия.

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