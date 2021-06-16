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Допрос Протасевича в "ЛНР". Украина требует объяснений от Беларуси

16 июня 2021 20:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Украина просит объяснений от Беларуси относительно так называемых "следственных действий ЛНР" с Протасевичем

В так называемой "ЛНР" заявили, что "допросили" арестованного в Минске оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Украина обратилась к Беларуси за официальными объяснениями.

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Об этом сообщает ВВС News Украина.

Что говорит украинская власть

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что никакой "генпрокуратуры ЛНР" не может быть по определению, а фактический контроль на временно оккупированных территориях в Луганской области осуществляет оккупационная администрация Российской Федерации.

"Сообщение о проведении "следственных действий" в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей незаконным группировкам хоть какой-то псевдо субъектности. Это лишь подтверждает, что операцию по принудительной посадке самолета Ryanair и задержание Романа Протасевича разыграно по российскому сценарию", – заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Он убежден, что Россия не упускает шанса лишить Беларусь суверенитета.

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По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям с требованием предоставить официальные объяснения.

Что произошло

Горенко заявил, что "ЛНР" получила "достаточные неопровержимые доказательства" причастности Протасевича к деятельности украинского батальона "Азов", а также к "убийствам мирных жителей Донбасса в 2014-2015 годах".

"Полученные показания Романа Протасевича позволили значительно продвинуться в расследовании возбужденного нашим наблюдательным ведомством в мае текущего года уголовного дела", – сказал Горенко.

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Ранее председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора заявил, что Минск не получал запросов от так называемой "ЛНР" относительно допроса Протасевича.

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Сам Роман Протасевич, которого привели на брифинг белорусских властей в понедельник, отказался отвечать на вопрос о том, давал ли он какие-то показания по запросу так называемой "ЛНР".

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Он объяснил это тем, что об этих вопросах может говорить только со Следственным комитетом Беларуси.

Напомним, ранее так называемая "генпрокуратура ЛНР" заявила о каком-то "расследовании" в отношении Романа Протасевича, которого подозревают в том, что он принимал участие в боевых действиях на Донбассе в составе полка "Азов".

Кроме того, оккупанты Донбасса собираются добиваться экстрадиции журналиста, в случае чего ему грозит казнь. Сам мужчина публично выразил надежду на то, что Лукашенко его не выдаст.

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Все подробности в спецтеме Ситуация в Беларуси: подробности

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