Достанут до Крымского моста: что известно о ракетных системах HIMARS, которые США поставят ВСУ

Украине для борьбы с врагом предоставят ракетные системы

В Украину прибыла новая техника HIMARS / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украину уже доставлены американские ракетные системы HIMARS. Об этом пишет BBC.

После гаубиц М777 и другой артиллерии, которую западные страны постепенно снабжают украинской армией, в Киеве все чаще говорят о необходимости и в ракетных системах, которые могут бить дальше обычной "арты" – в оперативный или даже стратегический тыл россиян и по их важным логистическим центрам.

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Американские пусковые установки M142 HIMARS и М270 MLRS способны выполнять как роль ракетных систем залпового огня, так и оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) с дальностью действия до 300 км.

В российских профильных медиа такие перспективы уже вызывают серьезную обеспокоенность – там ожидают, что такой "длинной рукой" украинская армия получит даже Крымский мост.

Также сообщается, что западные страны постоянно поставляют Украине гаубицы М777, но Украине для борьбы с врагом необходимы ракетные системы, которые могут бить дальше обычной "арты".

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в Telegram-канале написал, что вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален.

"По состоянию с севера за прошедшие сутки было зафиксировано 8 запусков крылатых ракет по нашей территории. Поэтому вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален", – рассказал он.

Зеленский попросил помощь в борьбе с агрессором

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам всего мира и попросил помочь донести руководителям их стран информацию о потребностях Украины, которые помогут остановить войну.

Какое оружие дадут Украине

На саммите на авиабазе Рамштайн в Германии, в котором участвовали более 40 министров обороны, было принято решение выделить Украине дополнительное вооружение.

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Германия согласилась передать Украине зенитные самоходные установки "Гепард" (правда, в каком количестве, пока держится в секрете), Франция обеспечит Киев самоходными артиллерийскими установками CAESAR (по данным СМИ, Украина получит 12 гаубиц), а Великобритания отправит в нашу страну переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak.

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что вооружение, которое передаст Украине Запад, по своим характеристикам значительно превосходит аналоги, которые сегодня есть у ВСУ.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что на саммите в Германии принято стратегическое решение о переходе украинской армии на западные калибры и технику по стандартам НАТО.

Конгресс США впервые с 1941 года принял закон о ленд-лизе. Этот военный закон должен помочь Украине в отражении российского нашествия.