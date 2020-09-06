Драка и поножовщина в Британии: один человек погиб, семеро ранены

В британском городе Бирмингем произошла драка и поножовщина, в результате которой один человек погиб и еще семеро получили ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Известно, что инцидент произошел в центре города, где расположено немало ночных клубов и баров. Как заявили в местной полиции, это было в ночь на 6 сентября, сообщает ВВС.

"Дралась одна группа мужчин против другой группы мужчин", - рассказала промоутер одного из клубов, добавив, что слышала "расовые оскорбления".

В настоящее время полиция выясняет преступления. По словам представителя стражей порядка, "нет абсолютно никаких предположений, что это связано с терроризмом".

В свою очередь министр иностранных дел страны Доминик Рааб заявил, что это был "очень серьезный инцидент".

Напомним, недавно на Виноградаре в Киеве водитель задел пешехода, переходившего дорогу. Друзья пострадавшего решили устроить самосуд и избили автомобилиста. Тем временем местная жительница вытащила из машины пистолет водителя и выстрелила.

Также мы рассказывали, как недалеко от Бессарабского рынка в центре Киева произошла массовая драка со стрельбой.

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