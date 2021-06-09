Древняя вилла, 1000 охранников и закрытое небо. Как Женева готовится к саммиту Байден-Путин?

Швейцарские власти уже огласили меры безопасности перед встречей президентов США и России – хотя список еще не полный, можно уже сделать некоторые выводы

Место первого саммита США - Россия перенесли. Фото: коллаж "Сегодня"

В Швейцарии полным ходом идет подготовка к саммиту президентов США и России – одному из важнейших мероприятий международной политической повестки.

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Джо Байден и Владимир Путин уже встречались в бытность первого вице-президентом Соединенных Штатов, но 16 июня они встретятся впервые после январской инаугурации Байдена.

Поскольку саммит пройдет в Женеве, власти одноименного кантона предпринимают главные меры по безопасности. Сайт "Сегодня" узнал, что известно об этом на данный момент.

Смена места встречи

Изначально сообщалось, что саммит пройдет 16 июня в женевском 5-звездочном отеле InterContinental. Однако на прошлой неделе стало известно о переезде саммита.

По данным Reuters, теперь местом встречи должна стать вилла La Grange на востоке города. Это исторический объект XVIII века, из которого открывается вид на Женевское озеро, что станет успокаивающей обстановкой для переговоров, которые обещают быть довольно жаркими.

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Вилла La Grange. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Причины смены места саммита США-Россия не указываются, а официально это должны согласовать 9 июня.

Меры безопасности

Власти кантона Женевы уже определили зону безопасности для саммита и решили закрыть небо над городом на этот период.

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Помимо этого, швейцарская полиция и армия до 18 июня закрыли для посетителей парки "Ла Гранж" и "О Вив" вокруг виллы La Grange, а также установили баррикады и колючую проволоку.

Также с 7 июня изменены маршруты общественного транспорта вокруг "Ла Гранж" – троллейбусы, которые раньше проходили вдоль парка, теперь будут останавливаться в центре Женевы.

Парк "Ла Гранж". Фото: REUTERS/Denis Balibouse

А непосредственно в день встречи в рамках безопасности зону закроют для пешеходов и транспорта вообще. Это необходимо, чтобы около 30 машин делегаций могли припарковаться.

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Кроме виллы, в парке также находятся 5-звездочная гостиница и мишленовский ресторан в ней же. На сайте отеля говорится, что столик в заведении можно будет забронировать только с середины июля. А с 13 по 18 июня закроют и брассери, которое тоже расположено в "Ла Гранж".

На этом фоне городские власти предложили женевским компаниям 16 июня перевести своих сотрудников на дистанционную работу.

Как ожидается, Федеральный совет Швейцарии одобрит развертывание армии в районе встречи, в том числе бронетранспортеры.

Всего безопасность будут обеспечивать около 1000 человек, из них около 900 – это сотрудники женевской полиции. Остальные – федеральные службы безопасности, а также спецслужбы США и России.

Карантинные меры

С 2 июня была открыта аккредитация СМИ для участия в брифинге на саммите. В условиях всемирной пандемии допустить на мероприятие решили только вакцинированных журналистов.

При этом принимались только сертификаты о вакцинации препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств или властями Швейцарии.

Напомним, что на сегодняшний день фармрегулятор ЕС официально признает вакцины от производителей Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Кроме того, перед получением пресс-бейджа придется сдать экспресс-тест на COVID-19.

Пресс-центр саммита США-РФ расположится в Международном конференц-центре CICG, который находится напротив женевской штаб-квартиры ООН. Он откроется 14 июня и будет работать до 17 июня.

Напомним, что незадолго до саммита Джо Байден переговорил по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и заверил его в неизменной поддержке Украины.

О чем еще говорят в Украине и мире 9 июня, смотрите в видеосюжете: