Два экс-премьера Великобритании призвали создать трибунал для расследования преступлений Путина

Экс-премьер-министры Великобритании Гордон Браун и Джон Мейджор хотят, чтобы был создан новый Международный трибунал для расследования действий президента России Владимира Путина в Украине.
Об этом сообщает BBC.
Расследование против Путина
Как отмечается, бывшие премьер-министры входят в число 140 ученых, юристов и политиков, подписавших петицию, призывающую к созданию правовой системы по образцу Нюрнбергского процесса над нацистскими военными преступниками после Второй мировой войны.
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При этом Международный уголовный суд уже ведет расследование против Владимира Путина по подозрению в военных преступлениях в Украине. Однако суд, как утверждается, не может расследовать преступление агрессии без направления Совета Безопасности ООН, на которое Россия может наложить вето.
"После падения Берлинской стены мы предполагали, что демократия и верховенство закона восторжествуют, но г-н Путин заменяет это применением силы. Если сообщение не будет отправлено сейчас, мы столкнемся с агрессией в других странах, которая также может остаться безнаказанной", – заявил Гордон Браун.
На вопрос, считает ли он российского президента военным преступником, он ответил:
"Это то, что сказал президент Байден, и это мое мнение".
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет выполнять требование Международного уголовного суда ООН остановить войну в Украине.