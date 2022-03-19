Два экс-премьера Великобритании призвали создать трибунал для расследования преступлений Путина

Международный уголовный суд уже ведет расследование против президента РФ

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Экс-премьер-министры Великобритании Гордон Браун и Джон Мейджор хотят, чтобы был создан новый Международный трибунал для расследования действий президента России Владимира Путина в Украине.

Об этом сообщает BBC.

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Расследование против Путина

Как отмечается, бывшие премьер-министры входят в число 140 ученых, юристов и политиков, подписавших петицию, призывающую к созданию правовой системы по образцу Нюрнбергского процесса над нацистскими военными преступниками после Второй мировой войны.

/ Фото: Getty Images

При этом Международный уголовный суд уже ведет расследование против Владимира Путина по подозрению в военных преступлениях в Украине. Однако суд, как утверждается, не может расследовать преступление агрессии без направления Совета Безопасности ООН, на которое Россия может наложить вето.

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"После падения Берлинской стены мы предполагали, что демократия и верховенство закона восторжествуют, но г-н Путин заменяет это применением силы. Если сообщение не будет отправлено сейчас, мы столкнемся с агрессией в других странах, которая также может остаться безнаказанной", – заявил Гордон Браун.

На вопрос, считает ли он российского президента военным преступником, он ответил:

"Это то, что сказал президент Байден, и это мое мнение".

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет выполнять требование Международного уголовного суда ООН остановить войну в Украине.

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