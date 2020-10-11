Два месяца протестов. В Беларуси пройдет Марш гордости

Он состоится в 14:00 на центральных улицах городов

В Беларуси снова пройдут акции протеста. Марш гордости стартует в 14:00, он будет посвящен двухмесячной годовщине начала протестных митингов в стране.

Об этом сообщает Nexta Live.

Белоруские кибер-партизаны призвали выйти на воскресный Марш гордости, а жителей столицы – навестить Белтелерадиокомпанию.

"Мы снова покажем, что неумолимы в нашем стремлении к свободе, развитию, переменам. Мы снова порадуемся обилию светлых и смелых людей вокруг. Отметим наш собственный праздник: два месяца новой Беларуси. Которую мы строим своими руками, с честью и достоинством. И мы не свернем назад", – отмечают организаторы.

Напомним, 10 октября экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пришла на Женский марш, который проходит в поддержку белорусок в Вильнюсе.

Также на улицы Минска на очередной марш вышли женщины с цветами.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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