Два месяца протестов. В Беларуси пройдет Марш гордости

В Беларуси снова пройдут акции протеста. Марш гордости стартует в 14:00, он будет посвящен двухмесячной годовщине начала протестных митингов в стране.
Об этом сообщает Nexta Live.
Белоруские кибер-партизаны призвали выйти на воскресный Марш гордости, а жителей столицы – навестить Белтелерадиокомпанию.
"Мы снова покажем, что неумолимы в нашем стремлении к свободе, развитию, переменам. Мы снова порадуемся обилию светлых и смелых людей вокруг. Отметим наш собственный праздник: два месяца новой Беларуси. Которую мы строим своими руками, с честью и достоинством. И мы не свернем назад", – отмечают организаторы.
Напомним, 10 октября экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пришла на Женский марш, который проходит в поддержку белорусок в Вильнюсе.
Также на улицы Минска на очередной марш вышли женщины с цветами.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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