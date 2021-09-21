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Две страны не признали российские "выборы" в оккупированном Крыму

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
21 сентября, 10:54
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Страны напомнили, что Крым – украинская территория, а Россия – оккупант, поэтому выборы не имеют юридической силы
Россия провела "выборы" в Крыму и ОРДЛО
Россия провела "выборы" в Крыму и ОРДЛО / Фото: Коллаж: Сегодня

В Турции заявили, что не признают результаты незаконных российских выборов в оккупированном Крыму. С таким же заявлением выступила и Польша.

Об этом говорится в заявлении на сайте турецкого МИД.

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Турецкие власти отметили, что Крым – оккупированная Россией часть Украины, поэтому результаты этих выборов не имеют юридической силы.

"Турция поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконной аннексию Крыма. Соответственно, результаты выборов в Государственную Думу России, которые состоялись 17-19 сентября 2021 также в Крыму, не имеют юридической силы для Турции", – говорится в сообщении.

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Также Польша не признает проведения выборов в Госдуму РФ, заявили в МИД Польши.

"Министерство иностранных дел считает незаконным проведение "выборов" на незаконно оккупированной Российской Федерацией территории Крымского полуострова ... Республика Польша подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

Украинцы в оккупации с российскими паспортами голосовали на выборах в Госдуму

В России заявили, что жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые ранее получили российские паспорта, смогут принять участие в выборах 2021 года в Государственную думу РФ.

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Президент Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ, который упростил процесс получения российских паспортов жителями так называемых "ДНР" и "ЛНР", и с 14 июля того же года в Ростовской области начали выдавать документы России украинцам с оккупированных территорий.

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