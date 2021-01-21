Двойной теракт в Ираке: число погибших резко выросло

Ответственность за атаку на себя пока что не взяла ни одна группировка

Количество жертв сегодняшнего двойного теракта в центре Багдада увеличилось до 28, а потерпевших – до 73.

Об этом спустя несколько часов после атаки, ссылаясь на источники в полиции Ирака, сообщил телеканал Al Jazeera.

При этом отмечается, что число погибших может увеличиться, поскольку состояние некоторых раненых оценивается как критическое.

Напомним, ранее сообщалось о 17 жертвах двойного теракта, который произошел на рынке, расположенном на площади Таяран в центре Багдада.

По предварительным данным, теракты были организованы террористами-смертниками – первый взрыв раздался внутри самого рынка, а второй чуть позже, когда вокруг сбежались люди. Все еще ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

В прошлом этот рынок уже .становился объектом терактов – в 2018 году тут прогремели два взрыва. Тогда погибли 38 человек.

Стоит отметить, что на фоне участившихся обстрелов "зеленой зоны" Багдада, где расположены посольства США и других стран, иракские власти усилили меры безопасности в столице.

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