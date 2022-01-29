Джонсон готовит Путину важный разговор, чтобы не дошло до кровопролития

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на следующей неделе.
Об этом сообщает Reuters.
"Премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические стремления и усилить политику сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе. Он повторит о необходимости для России отступить и вступить в диалог по дипломатической линии, когда он будет говорить с президентом Путиным на следующей неделе",— сообщили в пресс-службе премьера Великобритании.
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По данным российских СМИ, Лондон 31 января объявит о новых санкциях против России из-за угрозы вторжения в Украину. Они будут направлены против физлиц и финансовых организаций. Предполагается, что санкции будут скоординированными с союзниками в Европе, а также с США.
Угроза вторжения РФ в Украину
- В министерстве иностранных дел Британии заявили, что Россия хочет привести к власти в Украине бывшего депутата Евгения Мураева на фоне планов по вторжению в страну. Там также отметили, что Россия должна снизить эскалацию, положить конец своим кампаниям агрессии и дезинформации и пойти по пути дипломатии.
- Кроме того, источник, знакомый с данными британской и американской разведки, подтвердил, что у США есть такие же доказательства, как и у Великобритании, относительно заговора России.
- Кроме того, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков призвал украинскую власть и оппозицию не игнорировать угрозу вторжения России и объединиться ради защиты страны. Он отметил, что "у наших границ неистовствует бешеная собака путинского режима".
- Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что возможная эскалация российской агрессии вокруг Украины будет болезненной и кровавой, а также может стать "новой Чечней" для РФ.