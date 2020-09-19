Джонсон объявил начало второй волны коронавируса в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон летом предупреждал Европу об угрозе второй волны коронавируса. Теперь он официально объявил, что в его стране начинается новая волна эпидемии.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, вторая волна коронавируса уже началась во Франции, Испании, в других странах Европы. При этом он заверил, что британские власти держат ситуацию под контролем.

"Сейчас мы сталкиваемся со второй волной... Я боюсь, что это абсолютно неизбежно – мы столкнемся с этим в нашей стране … Я абсолютно не хочу вводить более масштабные меры изоляции, мы хотим держать школы открытыми, и это фантастика, что работа учебных заведений вернулась на прежний уровень. Мы хотим держать экономику открытой настолько, насколько это возможно, мы хотим, чтобы бизнес развивался", – заявил Джонсон и добавил, что защититься от опасной болезни можно при условии соблюдения противоэпидемиологических правил.

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Британский премьер добавил, что введение тотального карантина – это крайняя мера.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Джонсон рассказывал, когда Британия победит коронавирус. Также он сказал, что британское правительство планирует расширить программу бесплатной вакцинации от гриппа для людей старше 50 лет.

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