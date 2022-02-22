Джонсон: Почти 200 тыс. войск готовы атаковать Украину

Борис Джонсон считает, что президент России стремится продолжить военную агрессию

Дожсон считает, что ситуация может еще обостриться / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия может продолжить вторжение в Украину, поскольку у наших границ находится 200 тысяч российских солдат. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет Manchester Evening News.

"Это очередной этап плана Путина. Это захват востока Украины. Почти 200 тысяч войск сосредоточились у границ Украины и готовы атаковать. Если произойдет худшее, то европейский народ из 45 млн человек станет жертвой агрессии", – сказал он.

По его словам, российский лидер стремится продолжить военную агрессию и поэтому причине не отводит войска от украинских границ.

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Кроме того, премьер-министр охарактеризовал решение Владимира Путина ввести российские войска в регион Донбасса под видом "миротворцев" как "возобновление вторжения" в Украину.

Ситуация накаляется