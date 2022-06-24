Джонсон предупредил о новом плане Путина атаковать крупные города Украины

Премьер Британии раскрыл настоящую цель "мирных переговоров" президента РФ

Джонсон назвал истинную цель Путина. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России и международный преступник Владимир Путин не воспринимает серьезно мирные переговоры о прекращении войны в Украине. Глава Кремля пытается удвоить ставку. А также диктатор стремится превратить все украинские города в Грозный.

Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, пишет The Guardian.

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Джонсон высказал мнение, что Путин намерен уравнять украинские города с землей, как он это сделал в Чечне. Впрочем, это "трагическая ошибка" Путина, заметил он.

"Путин не воспринимает всерьез мирные переговоры. Он хочет удвоить ставку и сделать Грозный в больших городах Украины", — сказал глава правительства Великобритании.

Как известно, в 2000 году Грозный оккупировали российские войска. Город сильно пострадал в ходе военных действий во время Первой и Второй чеченских войн, его не восстановили до сих пор.

Условие для мира

Джонсон считает, что территория Украины должна быть восстановлена хотя бы в пределах 24 февраля, должны быть защищены суверенитет и безопасность Украины.

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"Да, есть усталость, но мы должны с этим бороться, мы должны продолжать отстаивать дело перед нашим электоратом и нашим населением. Но я нахожу, что единство Запада гораздо более очевидно, чем разногласия. Будущее мира зависит от сохранения твердой позиции по Украине: что нам нужно сделать – так это работать вместе как европейцам, чтобы избежать того, что я считаю катастрофой, а именно – плохого мира в Украине, заставляющего украинцев соглашаться на условия, которые должны быть анафемой для европейцев... Нам нужно как минимум вернуться к статус-кво до 24 февраля", – говорит Джонсон.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Джонсон напомнил миру, Who is Путин, и вынес приговор политике уступок. Также мы писали, что Джонсон призвал мир готовиться к длительной войне в Украине.

Также Джонсон заявил, что наступление российских оккупантов в Украине существенно замедлится в ближайшие месяцы. Поэтому нужно поддержать оружием дальнейшее контрнаступление ВСУ.