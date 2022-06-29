Джонсон рассказал, чем бы занимался Путин, если бы был женщиной

По мнению британского премьера, надо, чтобы побольше женщин занимали руководящие должности

Борис Джонсон прокомментировал ситуацию, если бы Путин был женщиной. Коллаж "Сегодня"

Российский президент Владимир Путин, будучи женщиной, не начал бы полномасштабной войны против Украины. И насилие в том виде, в каком он это сделал.

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил в интервью ZDF.

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"Если бы Путин был женщиной, я просто не думаю, что он начал бы такую войну мачо. Если вам нужен очень хороший пример токсического мужества, посмотрите на фигуру Путина", – заявил Джонсон.

По мнению британского премьера, чтобы такого не происходило, нужно, чтобы больше женщин занимали руководящие должности.

Джонсон рассказал, когда Украина сможет начать контрнаступление

Наступление российских оккупантов в Украине существенно замедлится в ближайшие месяцы. Поэтому, по мнению Джонсона, нужно поддержать оружием дальнейшее контрнаступление ВСУ.

"Наша военная разведка считает, что темпы наступления российской армии в Украине замедлятся в ближайшие несколько месяцев, поскольку войска исчерпают свои ресурсы", – заявил Джонсон.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Джонсон напомнил миру, Who is Путин, и вынес приговор политике уступок. Также мы писали, что Джонсон призвал мир готовиться к длительной войне в Украине.