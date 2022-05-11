Джонсон заявил, что нападение РФ на Украину изменило будущее

Война повлияла на формулу европейской безопасности

Джонсон подчеркнул, что ситуация в Европе после 24 февраля кардинально изменилась/Фото: коллаж: "Сегодня"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нападение России на Украину свидетельствует о конце эпохи, продолжавшейся после холодной войны

Об этом британский премьер сказал на пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинистё.

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"Нападение России на Украину изменило формулу европейской безопасности, изменило нашу действительность и наше будущее. Мы стали свидетелями конца эпохи после холодной войны, а нападение на Украину, как это ни печально, открыло новую страницу", — отметил Джонсон.

Премьер добавил, что Британия готова поддержать Финляндию и Швецию в военном плане в случае вражеского нападения.

"Случившееся 24 февраля до сих пор продолжается, ужасная война в Украине полностью изменила картину. Они готовы напасть на соседнюю страну. И когда спрашивают, как Россия отнесется к вступлению Финляндии в НАТО... Если это произойдет, то я бы сказал, что вы сами к этому привели", — сказал президент Финляндии.

Зеленский назвал три главных пункта для победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в день памяти и примирения обратился к странам "Большой семерки". Он поблагодарил за оказанную Украине поддержку и рассказал, что нужно нашей стране для победы над российским захватчиком.

Первое – это оружие. Президент подчеркнул, что, как и во время Второй мировой войны, сегодня судьба свободы решается именно на поле боя. Итак, Украина должна получить все то оружие и все то оборонное оборудование, которое позволит победить тиранию.

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Второе – это санкции. Специальная международная группа экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака разработала План действий по усилению санкций против России за эту войну. Зеленский подчеркнул, что нужно его реализовать.



Третий важный пункт – это финансовая поддержка Украины сейчас и восстановление после войны.

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