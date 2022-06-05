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Джонсону грозит отставка? Кто и за что хочет отстранить премьера Великобритании

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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5 июня, 19:14
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Утверждается, что голосование может быть проведено на следующей неделе
В Великобритании говорят о недоверии премьер-министру Борису Джонсону
В Великобритании говорят о недоверии премьер-министру Борису Джонсону / Фото: Коллаж: Сегодня

В Великобритании уже не первый месяц говорят о недоверии премьер-министру Борису Джонсону из-за нашумевшей истории про вечеринки во время коронавирусных ограничений в стране. Отмечается, что голосование о недоверии может пройти уже на следующей неделе, однако многие не верят в возможную отставку премьера. Например, министр транспорта Грант Шаппс заявил, что Борис Джонсон получит вотум доверия.

Об этом пишет BBC.

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Детали

Некоторые депутаты-консерваторы заявили, что голосование об отставке премьера может быть проведено на следующей неделе, но Шаппс с этим не согласился. Он также заявил, что политики не ожидали быть "постоянно популярными".

Однако, по мнению лидера лейбористов сэра Кейра Стармера, это признак того, что избирателям "надоело" правительство.

Выступая в программе BBC Sunday Morning, Шаппс сказал, что премьер-министрам приходится принимать трудные решения, и не все их одобрят. Он также отметил, что министров-консерваторов освистали на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, но "они все же выиграли всеобщие выборы в 2015 году".

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Он предположил, что на следующих выборах избиратели оценят, "хорошо ли правительство в целом поработало", и что для людей будут важны решения по Brexit, коронавирусу и экономике. Министр также настаивал на том, что Джонсон не потеряет вотума доверия среди своих депутатов.

Проблематика

Как отмечается, вотум доверия будет инициирован, если 15% депутатов-консерваторов – 54 из них – напишут письма или электронные письма с просьбой об этом. На данный момент 28 депутатов-консерваторов публично призвали Бориса Джонсона уйти в отставку в связи с разоблачениями нарушения правил COVID-19 на Даунинг-стрит.

Однако только член парламента сэр Грэм Брэди – председатель комитета 1922 года, который представляет депутатов от консерваторов, – точно знает, сколько официально депутатов подало просьб о вотуме доверия.

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"Некоторые депутаты-консерваторы в частном порядке заявили BBC, что, по их мнению, порог для инициирования голосования может наступить на следующей неделе. Однако Шаппс сказал, что не думает, что на этой неделе будет голосование. На вопрос, сможет ли премьер-министр выиграть такое голосование, он ответил: "Да, выиграет", – отмечает издание.

BBC пишет, что давление на Джонсона с целью заставить его уйти в отставку усилилось с тех пор, как появились обвинения в том, что на Даунинг-стрит проходят вечеринки, в то время как ограничения, связанные с коронавирусом, все еще действовали.

В ходе расследования правонарушений в правительственных зданиях полиция наложила в общей сложности 126 штрафов на 83 человека. Сам Джонсон был оштрафован за участие в вечеринке по случаю дня рождения, устроенной для него в Кабинете министров.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Соединенное Королевство направит в Украину реактивные системы залпового огня для защиты от России.

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