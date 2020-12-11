Египет получил первые вакцины от COVID-19

В Египет поступила первая партия китайской вакцины от COVID-19 компании Sinopharm, которую протестировали в ОАЭ.

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Об этом сообщает The Associated Press.

Эффективность препарата оценивается в 86%.

Также в Министерстве здравоохранения Египта отметили, что прививки в первую очередь получат медработники, которые борются с COVID-19.

К слову, по состоянию на утро 11 декабря в Египте зафиксировали более 120 тысяч случаев коронавируса. Побороть болезнь смогли 104 тысячи пациентов, а от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли более 6 тысячи больных.

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Также мы писали о том, что сейчас разработчики вакцин от коронавируса активно приближаются к получению разрешения для использования.

Результаты исследования показывают, что эффективность каждой вакцины Pfizer, BioNTech и Moderna составляет около 95%.

Ранее сообщалось, что правительство Италии для борьбы с распространением коронавируса приняло решение ввести жесткие ограничительные меры на время праздников.

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