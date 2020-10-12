Экс-премьер Кыргызстана добровольно вернулся в тюрьму и попал в больницу – СМИ

Экс-премьер-министр Кыргызстана Жанторо Сатыбалдиев, которого освободили во время протестов, вспыхнувших после парламентских выборов, добровольно вернулся в колонию.
Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на собственные источники.
Как сообщается, вчера бывший глава кабмина пришел в место отбывания наказания. Однако позже ему стало плохо с сердцем и его госпитализировали.
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По данным правоохранителей, Жанторо Сатыбалдиев сейчас находится в Наццентре кардиологии под конвоем.
Ранее сообщалось, что правоохранители Кыргызстана в понедельник, 12 октября, впервые с начала протестов смогли зайти в "Белый дом" – здание, которое объединяет парламента и администрацию президента страны.
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