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Экс-президенту Молдовы грозит тюрьма — в чем его подозревают

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
29 декабря, 16:21
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После допроса Игорь Додон получил статус подозреваемого
Игорь Додон год назад проиграл выборы / Коллаж "Сегодня"
Игорь Додон год назад проиграл выборы / Коллаж "Сегодня"

Бывший президент Молдавии (2016-2020 годы), лидер пророссийской Партии социалистов Игорь Додон 29 декабря был допрошен в генеральной прокуратуре страны и признан подозреваемым по делу о хищении электроэнергии посредством государственной компании Energocom.

Об этом сообщает местное агентство "Инфотаг".

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После допроса

Додон пока на период следствия остается на свободе. После допроса он сообщил журналистам, что ему следователи показали документы, к которым он якобы имел отношение в 2008 году, когда был министром экономики.

"Я сказал, что я ни при чем. Готов сотрудничать со следствием и дальше. Никуда убегать не собираюсь. Жаль, что некоторые СМИ устраивают шоу под названием "Додон бежит из страны!" – заявил политик.

Политик считает, что дело против него является политическим преследованием и желанием властей отвлечь население страны от проблем, что вызвано повышением цен и тарифов, некачественным управлением страной. "Группа маленьких злых гномов ищет, что бы сделать", – резюмировал Додон.

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Суть дела

По версии следствия, в начале 2008 года руководство госпредприятия Energocom, поставляющего в Молдавию электроэнергию, в сговоре с чиновниками министерства экономики, регулятора и другими лицами, в том числе живущими за пределами страны, организовали преступную схему. Необоснованно увеличив закупочную цену на электроэнергию, они присваивали себе разницу минимум в $11,97 млн.

Напомним, возможность начать расследование против политиков, которые долго время находились у власти в Молдове, появилась после того, как был лишен своего поста генеральный прокурор Александр Стояногло. Против него ведется следствие по статье "злоупотребление властью или служебным положением".

Уголовные дела президентов

  • Как известно, сейчас в Украине раскручивается дело о государственной измене против бывшего президента Украины Петра Порошенка. Его подозревают в государственной измене и содействии террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".
  • Петр Алексеевич считает, что уголовное преследование имеет политический окрас и является завистью действующего президента Владимира Зеленского.
  • В грузинских застенках находится бывший президент Грузии Михеил Саакашвили. Против него на родине открыто несколько уголовных дел, включая по факту превышения служебных полномочий. 28 декабря МИД Украины потребовал от Тбилиси экстрадиции Саакашвили в нашу страну на том основании, что он гражданин Украины.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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