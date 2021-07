Еле помещается на ладони. В Африке нашли уникальный алмаз-гигант (фото)

В Ботсване, где больше месяца назад нашли один из крупнейших алмазов в истории, обнаружили камень, который еще больше.

Об этом сообщает CNN.

Алмаз-гигант весом в 1174,76 карата был найден канадской горнодобывающей компании Lucara Diamond во время раскопок на руднике Карове еще в июне, но 8 июля состоялась официальная церемония, на которой его показали правительству.

Мероприятие посетил и президент Мокгвитси Масиси, который опубликовал в своем Twitter фото с находкой.

I am pleased that in the diamond narrative being developed, young people are finally becoming part of the story!



Today during the @LucaraDiamond presentation of the 1.174-carat diamond, I made an announcement that HB Antwerp has offered to house in Belgium, pic.twitter.com/zcaPwQQJgT