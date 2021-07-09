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Еле помещается на ладони. В Африке нашли уникальный алмаз-гигант (фото)

9 июля 2021 16:28

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Это уже третий алмаз весом более 1000 каратов, найденный на руднике Карове за шесть лет – он принадлежит канадской компании Lucara Diamond

Уникальный алмаз еще не получил свое название, но точно войдет в историю. Фото: пресс-служба президента Ботсваны

Уникальный алмаз еще не получил свое название, но точно войдет в историю. Фото: пресс-служба президента Ботсваны

В Ботсване, где больше месяца назад нашли один из крупнейших алмазов в истории, обнаружили камень, который еще больше.

Об этом сообщает CNN.

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Алмаз-гигант весом в 1174,76 карата был найден канадской горнодобывающей компании Lucara Diamond во время раскопок на руднике Карове еще в июне, но 8 июля состоялась официальная церемония, на которой его показали правительству.

Мероприятие посетил и президент Мокгвитси Масиси, который опубликовал в своем Twitter фото с находкой.

Это уже третий алмаз весом более 1000 каратов, найденный на этом участке за шесть лет. Его размер составляет 77x55x33 миллиметров.

Компания-владелец показала найденный алмаз. Фото: Lucara Diamond
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В дальнейшем из него сделают "ценные коллекции бриллиантов высшего качества", отметили в Lucara Diamond.

Напомним, что крупнейшим алмазом из когда-либо найденных остается легендарный "Куллинан" – этот камень в 3106 карат обнаружили в ЮАР в далеком 1905 году. Впоследствии его разделили на более мелкие камни – некоторые из них до сих пор украшают корону британской монаршей семьи.

Как мы уже писали, в Австралии пустили с молотка кольцо с самым большим квадратным бриллиантом. Вес камня составил 25,02 карата, а сам лот продали за 1,25 млн долларов.

А в прошлом году на аукционе Sotheby's за 29 млн долларов продали уникальный розовый бриллиант "Дух розы".

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