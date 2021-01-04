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Эпидемиолог предупредила об опасной особенности "британского" штамма коронавируса

4 января, 04:03

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ученая считает, что надо немедленно закрыть школы

Мутировавший штамм коронавируса, изначально обнаруженный в Великобритании, который сейчас распространяется по миру, в отличие от прежнего особенно заразен для детей и подростков в возрасте до 19 лет, что делает его более опасным.

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Об этом сообщила эпидемиолог из Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани в Twitter.

Главная опасность нововыявленной особенности в том, что из-за повышенной заразности среди детей этот вид вируса также, скорее всего будет быстрее переходить ко взрослым, а это ускорит распространение заболевания и рост смертей.

По словам ученой, уже сейчас ситуация "тревожная на многих уровнях" и нужно немедленно действовать, чтобы не допустить еще большего распространения этого штамма.

Гурдасани считает, что в превую очередь следует закрыть школы.

"Все факты говорят о том, что нам нужно срочно действовать, чтобы ограничить распространение вируса по всей Великобритании... Нам нужно закрыть школы, пока мы не сможем сделать их безопасными и предотвратить дальнейшую передачу вируса", – написала она.

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Напомним, во Всемирной организации здравоохранения уверены, что возникновение новых мутаций коронавируса является естественным процессом.

Мы также сообщали, что ученые выяснили, что "британский" вариант COVID-19 не вызывает более серьезного течения болезни или повышенной смертности, но заразнее известных ранее разновидностей коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания дети ученые коронавирус распространение эпидемиолог
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