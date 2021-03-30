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Эпидемия в цифрах: как COVID-19 поразил планету

30 марта, 16:04

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Рассказываем, какие темпы распространения вируса

Пока в одних странах ситуация с коронавирусом стабилизируется, в других же, наоборот, ухудшается. И даже несмотря на то, что многие уже начали массовую вакцинацию от COVID-19, из карантина страны выходить все еще не планируют.

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Сайт "Сегодня" рассказывает в цифрах, какие темпы распространения вируса и его преодоления.

О заболевших: согласно статистике, в мире за все время с начала пандемии коронавирусом заболели 127 581 652 человека. Уже на протяжении года наибольшее количество случаев фиксируют в США – 30,4 млн. Второе место занимает Бразилия и третье – Индия. 12, 6 млн и 12,1 млн соответственно. И, несмотря на то, что Франция и Россия в числе стран с самой высокой заболеваемостью, разрыв от Индии все же большой.

Тем не менее, если сравнивать количество случаев на 1 млн человек – в Индии всего 8,9 тысяч заболевших, в то время как во Франции 67,4 тысяч, а в России – 30,5 тысяч.

О борьбе с инфекцией: во всем мире сейчас лечатся от коронавируса 22 млн человек. Наибольшее число тех, кто еще находится на лечении – в США. В стране 6,9 млн активных случаев болезни. Во Франции – 4,2 млн, а в Бразилии – 1,3 млн человек сейчас лечатся от COVID-19.

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О выздоровевших: вылечились от коронавируса уже 1 млрд 35 млн человек. Больше всего тех, кто выздоровел, в США – 23, 51 млн человек (за последние сутки 41, 2 тысяч). В то же время в Индии 11,4 млн (за сутки только 2,5 тысяч), а в Бразилии – 10, 1 млн выздоровевших (за сутки 56 тысяч).

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О летальных случаях: от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, во всем мире умерли 2,8 млн человек. Больше всего смертельных случаев зафиксировали в США – 563 тысячи человек. В Бразилии за все время пандемии болезнь унесла жизни 314 тысяч заболевших, а в Мексике – более 200 тысяч умерших.

О вакцинации: как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус, иммунизацию населения против COVID-19 уже начали в 177 странах мира, однако, у шести стран вообще нет доступа к вакцинам. Всего полную вакцинацию против коронавируса прошли 122 млн человек – 1,6% населения. Наибольшее число вакцинированных в США – 95 млн человек, из которых полную вакцинацию прошли 52, 6 млн американцев.

Какая ситуация в Украине?

За все время пандемии в стране заболели 1,66 млн украинцев. Побороли болезнь 1,3 млн человек, однако, от осложнений коронавирусной инфекции умерли 32 тысячи заболевших. ПЦР-тестов было сделано более 8 млн. В то же время вакцинировались от COVID-19 уже почти 200 тысяч человек – 0,50% населения Украины.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада сняла с производителей и медиков ответственность за любые побочные эффекты из-за прививки против ковида. Но уже через неделю Кабмин должен представить государственный механизм возмещения в случае осложнений.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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