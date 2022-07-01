Эрдоган анонсировал переговоры с Зеленским и Путиным: что обсудят

Турецкий лидер назвал сроки, в которые должны состояться переговоры

Эрдоган анонсировал трехсторонние переговоры. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Трехсторонние переговоры могут состояться в ближайшую неделю.

Об этом Эрдоган сообщил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, сообщает News.az.

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По его словам, телефонные переговоры состоятся в конце этой или следующей недели.

"С Путиным и Зеленским будет обсуждаться выпуск зерна из украинских портов", – заявил Эрдоган.

Также агентство "Анадолу" сообщает, что Эрдоган заявил о продолжении организации встречи лидеров Украины и России.

Украина подтверждала подготовку к переговорам по вывозу зерна

Украина приветствовала усилия Генерального секретаря ООН для решения вопроса вывоза зерновых из заблокированных Россией украинских морских портов.

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По словам спикера МИД Олега Николенко, сейчас продолжаются экспертные консультации между заинтересованными сторонами.

"Конкретные договоренности о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины, России, Турции и ООН пока не достигнуты. По-прежнему принципиальным элементом украинской позиции остаются вопросы безопасности", – заявил Николенко 22 июня.

Напомним, президент Индонезии Джоко Видодо, побывавший с визитом сначала в Киеве, а потом в Москве, передал международному преступнику Владимиру Путину послание президента Украины Владимира Зеленского.

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Также мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин все еще верит в возможность навязать выгодные ему условия завершения войны.