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Эрдоган хочет стать посредником между Киевом и Москвой: новое заявление турецкой стороны

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
4 декабря, 20:46
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Противостояние двух стран не отвечает интересам Турции, заявил официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калин
Реджеп Тайип Эрдоган хочет организовать диалог Владимира Зеленского и Владимира Путина. Коллаж "Сегодня"
Реджеп Тайип Эрдоган хочет организовать диалог Владимира Зеленского и Владимира Путина. Коллаж "Сегодня"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов организовать переговоры президентов Украины и России, чтобы предотвратить эскалацию ситуации в регионе.

Об этом сообщил официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калин в интервью Anadolu.

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Он отметил, что у Турции хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, поэтому она готова сделать все, чтобы снизить напряжение.

"Президент Турции может сделать конструктивный шаг и организовать диалог Владимира Зеленского и Владимира Путина, что будет способствовать снижению напряженности", — сказал Калин.

По его словам, противостояние двух стран не отвечает интересам региона, в частности Турции.

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Турция хочет помирить Украину и Россию

26 ноября Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности стать посредником в урегулировании напряженной ситуации между Киевом и Москвой, увеличившей количество своих войск возле границы Украины. В ответ на это советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции.

Напомним, в сентября в Сочи состоялись переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут в закрытом для прессы режиме. О чем говорили политики – читайте здесь.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Кремле недовольны высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании аннексии Крыма.

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