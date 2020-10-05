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Эрдоган о Нагорном Карабахе: Турция готова применить все ресурсы

5 октября, 21:11

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Турецкий президент еще раз заявил о поддержке Азербайджана

Турция всецело поддерживает Азербайджан в его борьбе за Нагорный Карабах и готова применить все свои ресурсы, чтобы сорвать "кровавую игру" Армении на Кавказе.

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Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении после заседания правительства, передает APA.

Турецкий президент обвинил Армению в массовых убийствах и оккупации Нагорного Карабаха.

"Мы всем сердцем поддерживаем братский азербайджанский народ. Каждая гордая страна должна поддерживать оккупированную страну", – заявил Эрдоган.

Он добавил, что Армения нарушила мир и стабильность на Кавказе и назвал ее "террористическим государством".

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"Турция готова сорвать эту кровавую игру всеми своими силами и ресурсами. Такое решение карабахской проблемы, которая была самым серьезным кризисом на Кавказе за последние 30 лет, – необходимость истории, закона и правды. В противном случае решить эту проблему в регионе невозможно", – заявил Эрдоган.

Напомним, ранее президент Турции уже заявлял, что рассчитывает, что Азербайджан освободит "свои территории" в Нагорном Карабахе, а борьба будет длиться до тех пор, пока Армения не уйдет из региона.

Он также считает, что напряженность в Нагорном Карабахе связана с ситуацией в Восточном Средиземноморье и Сирии и является "попыткой окружить Турцию".

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения Турция нагорный карабах
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