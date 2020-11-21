Эрдоган обещает, что турецкая вакцина от COVID-19 будет доступна всем

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанная в Турции, будет доступна всему миру.

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Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе видеоконференции на саммите "Большой двадцатки" (G20), передает Anadolu.

"Платформа G20 должна подготовить и задействовать механизмы, обеспечивающие доступный и равноправный доступ к вакцине для всех", – подчеркнул президент Турции.

Он считает, что в период пандемии развитые страны не сумели продемонстрировать необходимую солидарность и взаимопомощь.

В то же время, по его словам, Турция уже оказала безвозмездную помощь 15 странам-членам G20.

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Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что четыре вакцины против коронавируса в настоящее время находятся на финальной стадии разработки, они прошли испытания, но окончательно не зарегистрирована еще ни одна из них.

Мы также сообщали, что по крайней мере 4 миллиона украинцев смогут бесплатно вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.

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