Эрдоган подхватил Омикрон после поездки в Киев

Президент Турции и его супруга находятся на лечении

У Реджепа Эрдогана омикрон / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Турции Реджеп Эрдоган после визита в Украину заболел коронавирусом. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

"Сегодня результат нашего теста с женой на COVID-19 оказался положительным. К счастью, у нас легкая форма заболевания "омикрона", – написал президент Турции.

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В тоже время, супруга турецкого лидера также подтвердила, что они заболели коронавирусом.

"С Тайипом мы как можно скорее победим эту болезнь. Мы с нетерпением ждем ваших молитв", – написала Эмине Эрдоган" – написала она.

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Накануне турецкий лидер встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой.

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Как известно, глава ОП Андрей Ермак заболел повторно коронавирусом. Перед встречей с президентом Турции Владимир Зеленский сдавал тест на коронавирус – результат был отрицательный.

"Перед международными переговорами их участники как с одной, так и с другой стороны делают тесты на COVID. Соответственно, Владимир Зеленский тестировался вчера и на встречу с Эрдоганом шел уже с отрицательным результатом",- сказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Напомним, в ноябре 2020 года Ермак заявил, что у него коронавирус. Спустя пару дней стало известно, что он и президент Владимир Зеленский попали в больницу. Лечились они в Феофании. Главврач даже рассказывал, сколько там стоят сутки лечения.