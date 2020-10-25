Эрдоган посоветовал Макрону "проверить психику" – Франция отзывает посла

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон не знает, что такое, свобода вероисповедания и неподобающе относится к мусульманам, которые живут в его стране, добавив, что ему необходимо "проверить психику".

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Об этом сообщает Aadolu.

"Что мы можем сказать о главе государства, который ведет себя подобным образом по отношению к миллионам представителей другой веры в его стране. Прежде всего, Макрону необходимо проверить психику", – сказал Эрдоган.

Он также выразил уверенность, что Макрон не будет переизбран президентом Франции на выборах в следующем году.

Кроме того, Эрдоган обвинил Францию в причастности к многолетней оккупации Арменией "Нагорно-Карабахского региона Азербайджана".

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В ответ Франция, как сообщает AFP, заявила, что отзывает своего посла из Турции для консультаций, назвав высказывания Эрдогана неприемлемыми.

"Комментарии президента Эрдогана неприемлемы. Излишество и грубость – это не метод. Мы требуем, чтобы Эрдоган изменил курс своей политики, потому что это опасно во всех отношениях", – заявили в Париже.

Кроме того, во Франции отметили "отсутствие послания с соболезнованиями и поддержкой" от президента Турции в связи с убийством учителя Сэмюэля Пати под Парижем.

Напомним, французский преподаватель истории Самюэль Пати был обезглавлен под Парижем из-за того, что показывал на своих уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими при задержании в соседнем городе – им оказался Абдуллах Анзоров, который в шестилетнем возрасте приехал во Францию вместе с семьей в 2008 году и имел статус беженца.

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