Эрдоган снова хочет изменить конституцию Турции

Партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и ее союзники могут начать работу над проектом новой конституции менее чем через четыре года после пересмотра предыдущей, когда после референдума в 2017 году были значительно расширены полномочия главы страны.

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Об этом заявил сам Эрдоган, передает Reuters.

"Возможно, для Турции настало время еще раз обсудить новую конституцию. Если мы достигнем взаимопонимания с нашим партнером по альянсу, мы можем мобилизоваться для новой конституции в предстоящий период", – сказал он после заседания кабинета министров.

Турецкий президент пообещал, что действия по изменению "будут прозрачными", а итоговый текст будет представлен для одобрения гражданам страны.

В то же время Эрдоган не уточнил, какие именно изменения могут быть внесены в конституцию в этот раз.

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"Независимо от того, насколько мы изменимся, невозможно стереть признаки преобразований и заботы, которые были вплетены в дух конституции", – отметил он.

Напомним, на референдуме в Турции 16 апреля 2017 года 51,18% населения страны высказались за внесение поправок в конституцию. В то же время оппозиция заявляла о нарушениях при голосовании.

ОБСЕ, комментируя проведение конституционного референдума в Турции, отметила, что голосование не соответствовало стандартам Совета Европы, кроме того, было нарушено законодательство.

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