Эрдоган: Стамбул может стать местом переговоров Зеленского и Путина

Итог разговора президента Турции с российским коллегой

Слева направо - Владимир Зеленский, Реджеп Эрдоган, Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

По итогам телефонного разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным вновь прозвучало предложение о двухсторонних переговорах лидеров воюющих стран.

Об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу".

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Что известно

Как сообщили в Управлении по связям Администрации президента Турции, Эрдоган в беседе с Путиным заявил, что сохранение позитивного настроя на мир между РФ и Украиной, наметившегося в ходе переговоров в Стамбуле, отвечает интересам всех сторон.

"Эрдоган вновь озвучил идею проведения встречи президентов РФ и Украины, как важного этапа стамбульского переговорного процесса. Турецкий лидер подчеркнул значимость прекращения огня, действенности гуманитарных коридоров и безопасной эвакуации из зон боевых действий", – отмечает агентство.

Также турецкий лидер выступил за скорейшее прекращение боевых действий, которые несут в себе угрозу ущерба интересам всех сторон.

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