Ереван обвинил Баку в ударе по воинской части на территории Армении

Противостояние вокруг Нагорного Карабаха нарастает. Армения заявила, что Азербайджан нанес удар по воинской части на ее территории, и обещает жесткий ответ на эту провокацию.
Об этом в Facebook заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
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Она назвала "дезинформацией" заявление Баку о том, что армянская артиллерия обстреляла приграничные территории Азербайджана – Дашкесанский район. Эту ложь, по ее словам, азербайджанские военные использовали как предлог, чтобы ударить по воинской части в Варденисском районе Армении.
Также пресс-секретарь Минобороны Армении опубликовала видео, которое назвала "паническое бегство врага".
Напомним, Азербайджан заявил, что удерживает все занятые территории.
Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах
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