Українська
$ 28,31
33,04
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Ереван обвинил Баку в ударе по воинской части на территории Армении

29 сентября, 10:17

Денис Беспалов Денис Беспалов

Армянские военные готовят жесткий ответ

Противостояние вокруг Нагорного Карабаха нарастает. Армения заявила, что Азербайджан нанес удар по воинской части на ее территории, и обещает жесткий ответ на эту провокацию.

Реклама

Об этом в Facebook заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Читайте также: Армения обсуждает союз с непризнанным Нагорным Карабахом

Она назвала "дезинформацией" заявление Баку о том, что армянская артиллерия обстреляла приграничные территории Азербайджана – Дашкесанский район. Эту ложь, по ее словам, азербайджанские военные использовали как предлог, чтобы ударить по воинской части в Варденисском районе Армении.

В тренде
Одним абзацем. Второй день войны за Нагорный Карабах

Также пресс-секретарь Минобороны Армении опубликовала видео, которое назвала "паническое бегство врага".

Видео: Минобороны Армении
Реклама

Напомним, Азербайджан заявил, что удерживает все занятые территории.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Азербайджан Армения нагорный карабах

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Африканская страна захотела поставлять в Украину мясо крокодилов
Африканская страна захотела поставлять в Украину мясо крокодиловЭкономика
Крупнейшее открытие в истории: в Египте нашли десятки новых саркофагов (фото)
Крупнейшее открытие в истории: в Египте нашли десятки новых саркофагов (фото)Другие страны
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробностиДругие страны
Армения и Азербайджан атаковали друг друга, в Нагорном Карабахе идут бои
Армения и Азербайджан атаковали друг друга, в Нагорном Карабахе идут боиДругие страны
Тайная инаугурация Лукашенко: все подробности и реакции (фото, видео)
Тайная инаугурация Лукашенко: все подробности и реакции (фото, видео)Другие страны
Россия экспортировала в Китай кальмары, зараженные коронавирусом
Россия экспортировала в Китай кальмары, зараженные коронавирусомДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять