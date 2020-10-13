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В Карабахе заявили о тяжелых боях против наступающей армии Азербайджана

13 октября, 16:49

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

"НКР" обвинила Азербайджан в использовании тысяч наемников в Нагорном Карабахе

Несмотря на принятое четыре дня назад решение о перемирии в Нагорном Карабахе, военные Азербайджана продолжают наступление.

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Об этом Армянский объединенный инфоцентр сообщает на своей странице в Facebook со ссылкой на пресс-секретаря "президента НКР" Ваграма Погосяна.

Он обвинил Баку в грубом нарушении режима гуманитарного перемирия, широкомасштабных военных действиях по всему периметру передовой, обстрелах из артиллерии мирных населенных пунктов, а также использовании тысяч наемников-террористов.

"Армия обороны ведет тяжелые бои, пытаясь остановить наступательные действия противника. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы причинить большие потери вооруженному до зубов врагу и обеспечить победу в этой отечественной войне", – говорится в заявлении.

В ответ Министерство обороны Азербайджана в своем Telegram-канале заявило, что армия полностью соблюдает режим гуманитарного прекращения огня, обстрелы не осуществляет и наступление не проводит.

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Также Баку показал "освобожденный" Гадрут, один из ключевых поселков в этом регионе:

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Видео: Минобороны Азербайджана

При этом в Баку отчитались об уничтожении и выведении из строя в ночь на 13 октября большого количества живой силы противника, его трех РСЗО БМ-21 "Град", одного ЗРК "Тор-М2КМ", одной ЗСУ-23-4 "Шилка", двух БМП-2, трех пушек 2А36 "Гиацинт-B", зенитной пушки КС-19, гаубицы-пушки Д-20, трех БПЛА и нескольких единиц автомобильной техники.

Напомним, днем ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что, несмотря на перемирие в Нагорном Карабахе, Вооруженные силы страны взяли под свой контроль еще несколько населенных пунктов в этом районе.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что в результате 10-часовых переговоров о мире в Нагорном Карабахе стороны договорились о прекращении огня. Перемирие было объявлено с 12:00 10 октября. Однако боевые действия так и не прекратились.

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах карабах перемирие наступление

Источник: Сегодня

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