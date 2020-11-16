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Ереван сохранит "Армию обороны": что происходит в Нагорном Карабахе

16 ноября, 11:12

Денис Беспалов Денис Беспалов

Российские военные развернули наблюдательные посты в регионе

"Армия обороны" Нагорного Карабаха продолжает существовать, несмотря на мирное соглашение Еревана с Баку.

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Об этом в ходе онлайн конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, из тех 25-30 тысяч солдат, во избежание бессмысленной гибели которых была остановлена война, значительную часть составляют именно войска "Армии обороны".

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В Минобороны России сообщили, что российские миротворцы развернули по девять наблюдательных постов в южной и северной зонах ответственности в Нагорном Карабахе. Также выставлены семь временных постов в Лачинском коридоре.

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В Степанакерте также завершено развертывание командного пункта для управления российскими военными в регионе.

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Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что в Степанакерт возвращаются мирные жители: за прошедшие выходные в город вернулись почти 900 беженцев.

Тем временем, Анатолийское агентство сообщает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил в парламент указ об отправке турецких военных в Азербайджан.

Ранее сообщалось, что Азербайджан начал размещать полицейские участки в Нагорном Карабахе.

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах Никол Пашинян
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