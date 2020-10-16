Ереван заявил о тяжелых боях в Карабахе, а азербайджанцы подняли флаг в освобожденном городе

На южном фланге в Нагорном Карабахе, на границе с Ираном, продолжаются тяжелые бои между азербайджанской армией и "армией обороны Арцаха", заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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Об этом сообщает информагенство Интерфакс.

По его словам, с утра на юге и севере велись бои с применением артиллерии, беспилотников и авиации. Противник осуществил несколько попыток наступления, которые все были отброшены, азербайджанским ВС не удалось захватить ни одной позиции, говорит Ованнисян.

Он акцентировал внимание, что тяжелые и упорные бои продолжаются в настоящее время на южном направлении, где противник применяет авиацию.

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А тем временем бойцы азербайджанской армии начали вывешивать флаги в освобожденном райцентре Джабраил, расположенном в 15 километрах от границы с Ираном. В Ереване сначала не признавали потери города с населением в 6 тысяч человек, видимо, рассчитывая вернуть контроль над ним. Однако потом вынуждены были смириться.

Также напомним, сегодня вечером президент Азербайджана Ильхам Алиев успокоил, что армия не будет переносить боевые действия в Армению, но освободила еще три села – Хырманджиг, Агбулаг и Ахуллу – в Ходжавендском районе Нагорного Карабаха.

Также напомним, что 15 октября Алиев заявил об освобождении 50 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

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