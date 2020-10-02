ЕС согласовал список санкций против Беларуси

ЕС согласовал список санкций по отношению к гражданам Беларуси.
Об этом сообщает Euronews.
Причиной решения стали "фальсификация выборов и нарушение прав человека в стране".
"Мы решили реализовать санкции, которые мы согласовали в августе", – заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
По его словам, в "черный" список попали 40 человек, однако президента Беларуси Александра Лукашенко в нем нет.
Недавно страны Балтии расширили санкционные списки против Беларуси. Минск ввел ответные меры.
Ранее сообщалось, что несколько стран Евросоюза выступают против введения персональных санкций к Александру Лукашенко. В первую очередь это Германия, а также Франция и Италия.
Также мы писали о том, что ЕС может ввести персональные санкции против Лукашенко.
К слову, Соединенные Штаты Америки готовят персональные санкции против чиновников Беларуси, причастных к репрессиям в стране и нарушениям прав человека.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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