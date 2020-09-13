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ЕС угрожает Британии продовольственной блокадой – Джонсон

13 сентября, 21:58

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Евросоюз отвергает обвинения британского премьера

Британский премьер-министр Борис Джонсон утверждает, что Европейский Союз после Brexit угрожает "остановить перевозки продуктов питания из Великобритании в Северную Ирландию" в дополнение к пошлинам на импорт из Британии в Северную Ирландию. Об этом сообщает DW со ссылкой на статью Джонсона Daily Telegraph.

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По словам британского премьера, таким образом Евросоюз хочет усилить свое "крайнее толкование" соглашения о Северной Ирландии.

Джонсон также утверждает, что такие действия угрожают "уничтожением экономической и территориальной целостности Великобритании" и являются злоупотреблением "добросовестными переговорными" контрактами.

"Подход Брюсселя может серьезно угрожать миру и стабильности в Северной Ирландии", – написал он.

А главный переговорщик Лондона по Brexit Дэвид Фрост написал в Twitter, что ЕС во время последних переговоров дал понять Британии, что "нет никакой гарантии зачисления ее в перечень" утвержденных третьих стран для импорта продовольствия.

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"В этих переговорах нам также было прямо сказано, что если нас не внесут в список, мы не сможем перевезти продовольствие в Северную Ирландию", – утверждает Фрост.

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В то же время официальный представитель ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье заявил, что упомянутое Джонсоном соглашение "не является угрозой целостности Великобритании" и Евросоюз не отказывается добавлять ее в перечень третьих стран для импорта продовольствия.

"Чтобы попасть в список, мы должны полностью знать, какие правила страны, в частности для импорта. Тот самый объективный процесс применяется ко всем перечисленным стран", – написал Барнье в Twitter.

Напомним, в июле Европарламент призвал саммит ЕС подготовиться к окончательному выходу Великобритании из сообщества (Brexit) без соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, поскольку "британская сторона продолжает применять избирательный подход".

Мы также сообщали, что Великобритания может пойти на уступки ЕС, чтобы заключить торговое соглашение.

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Великобритания ЕС блокада продовольствие Борис Джонсон Brexit
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